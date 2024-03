LIVE – Sonego-Evans, primo turno Masters 1000 Miami 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sonego-Evans, incontro valevole per il primo turno del Masters 1000 di Miami 2024 (cemento outdoor). Entrambi non hanno disputato il loro miglior tennis in questi primi tre mesi scarsi di stagione. Sarà il torinese, però, a partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Quest’ultimo, infatti, conduce con un secco 3-0 il bilancio degli scontri diretti. Il terzo si è svolto proprio lo scorso gennaio in occasione del primo turno degli Australian Open, con Sonego che riuscì ad evitare il quinto e decisivo set andandosi ad imporre dopo una dura battaglia di quasi quattro ore. Attenzione, tuttavia, al top cinquanta britannico, che con le sue variazioni e con il suo bel rovescio ad una mano è sempre un avversario da prendere con le pinze su questo tipo di superficie. All’orizzonte per il vincitore c’è un secondo turno contro il bombardiere a stelle e strisce Christopher Eubanks, trentunesima testa di serie e beneficiario di un bye al debutto. Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Sonego e Evans, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come terzo incontro di giornata dalle ore 16.00 italiane (le 11.00 locali) sul Grandstand.

