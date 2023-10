Basket Serie A1 2023/2024, Galloway trascina Reggio Emilia: vittoria per 91-95 a Cremona

Il quarto turno della Serie A1 di basket 2024/2024 si apre al PalaRadi di Cremona che viene sbancato da Reggio Emilia, vincitrice con lo score di 91-95. Terzo successo in quattro partite per la squadra ospite, che riprende la propria marcia dopo il k.o contro l’Olimpia. Langston Galloway trascina la sua squadra con 28 punti e 6/8 dall’arco, mentre per la formazione di coach Cavina Nathan Adrian non riesce nel secndo tempo a replicare una grandiosa prima parte di gara e chiude comunque con 24 punti. La Vanoli resta a 2 punti, frutto di una vittoria e tre sconfitte.

LA PARTITA – Inizio difficile per i padroni di casa, che subiscono l’intensità difensiva degli ospiti e faticano a trovare la retina nei primi minuti. Hervey trova la prima tripla di serata, poi Weber con la rubata e due punti in trasizione porta la Reggiana in vantaggio 2-7. Dopo due canestri di fila di Harvey Cremona è costretta a chiamare il time-out sul 7-17 e allora le cose iniziano a cambiare. Una tripla di Zegarowski apre le danze per quello che diventa un finale di primo quarto in cui gli attacchi dominano. Adrian allo scadere trova anche la tripla, la sua seconda, per il 24-27 che vuol dire -3.

Il flow offensivo dei due quintetti prosegue intatto nel secondo quarto, con in particolare Adrian che non intende fermarsi. Con una sua rubata e successivo canestro arriva il primo vantaggio Cremona sul 37-36, poi ancora un paio di triple che gli permettono di andare sopra i 20 punti a metà gara. Nel finale di quarto si fa vedere finalmente anche Langston Galloway con un paio di triple da distanza siderale che permettono a Reggio di chiudere avanti 50-49.

Le squadre tornano sul parquet e l’inerzia sembra essere passata dalla parte della Vanoli, che nei primi minuti trova un Wayne McCullough che si sveglia dal torpore iniziale e ne mette addirittura 12 nel giro di 4 minuti di gioco. La reazione di Reggio Emilia, però, non viene a mancare. Prima Vitali con un paio di canestri importanti per restare in scia, poi Galloway e Smith regalano un nuovo vantaggio e il +6 costringendo coach Cavina al time-out. Atkins e compagni toccano anche il +9 in un paio di circostanze, ma una tripla fondamentale di Lacey dal palleggio fa terminare il penultimo parziale sul 71-77.

La squadra di Priftis parte bene nell’ultimo quarto e tocca anche il +12 dopo una schiacciata fenomenale di Faye. Da qui, però, si apre un parziale importante per la Vanoli. Tre liberi di Zegarowski, poi una sua tripla e altri due liberi di Adrian creano l’8-0 che riporta la formazione di casa sul -4. Nel finale però la Reggiana è brava a gestire il vantaggio in lunetta e riesce a chiudere 91-95.

TABELLINO

VANOLI BASKET CREMONA: Adrian 24, Zegarowski 16, Pecchia 2, Denegri 7, Lacey 12, Piccoli, McCullogh 12, Golden 11, Zanotti 3, Eboua 4. Allenatore: Cavina.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Weber 12, Camara ne, Cipolla, Hervey 14, Galloway 28, Faye 12, Smith 18, Uglietti ne, Atkins 2, Vitali 7, Grant 2, Chillo. Allenatore: Priftis.