Psg, Luis Enrique: “Contro il Barcellona ribalteremo il risultato”

Il tecnico del Psg Luis Enrique si prepara ad affrontare il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona. I catalani avevano ottenuto la vittoria per 3-2 all’andata: “Tutti i miei giocatori hanno voglia di ribaltare il risultato dell’andata. Il Paris Saint Germain nella sua storia non ci è mai riuscito: questa è la volta buona. Sarà una partita diversa, il risultato dell’andata non rispecchia quello che avremmo meritato, ma abbiamo perso e ora dobbiamo presentare una versione migliore di noi stessi. Siamo convinti che ribalteremo la situazione”.“Non perdevamo da 27 partite ma dobbiamo accettarlo. I primi giorni dopo una sconfitta sono sempre difficili ma la cosa positiva che ti offre il calcio è che puoi affrontare di nuovo lo stesso rivale. Sappiamo quello che dobbiamo fare, arriviamo in un buonissimo momento e ci faremo trovare pronti. Cadere e rialzarsi è qualcosa a cui un professionista di alto livello deve essere abituato. Un giocatore deve avere la capacità di prepararsi sempre per la partita successiva“. Su Xavi, che lo ha descritto come una delle figure che più gli ha insegnato durante la carriera: “Gli sono molto grato, abbiamo condiviso tante cose al Barcellona e da capitano ha sempre un comportamento impeccabile. Mi sarebbe piaciuto averlo come allenatore, è al top e i risultati lo dimostrano. Domani sarà una partita complicata per entrambe le squadre e noi abbiamo l’obiettivo e l’ambizione di passare“.