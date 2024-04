Atp Barcellona 2024: programma, orari e ordine di gioco martedì 16 aprile con Nadal

Nella giornata del 16 aprile, l’Atp di Barcellona è pronto ad accogliere Rafael Nadal. L’eroe di casa scenderà in campo contro uno dei due italiani nel tabellone, Flavio Cobolli. Il match conclude la programmazione del campo principale e non avrà via prima delle 16:00. Sul secondo campo, darà spettacolo anche Matteo Arnaldi, che incontrerà Baez nella terza partita della programmazione. Di seguito la suddivisione e il programma dell’intera giornata:

CAMPO RAFA NADAL – Dalle 11:00

H. Grenier vs R. Carballes Baena

J. Munar vs Y. Nishioka

B. Nakashima vs A. Rublev

F. Cobolli vs R. Nadal

CAMPO ANDRES GIMENO – Dalle 11:00

D. Schwartzman vs D. Lajovic

F. Diaz Acosta vs B. Coric

S. Baez vs M. Arnaldi

H. Mayot vs C. Norrie

CAMPO 2

L. Van Assche vs Z. Zhang

T. Machac vs J. Shang

T. Etcheverry vs N. Hardt