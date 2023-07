Psg: inizia la stagione, presente Neymar al primo allenamento di ripresa

Al via la stagione 23/24 per il Psg ed il nuovo tecnico, Luis Enrique. Alla ripresa dei lavori era presente anche Neymar, assente da circa quattro mesi, dopo l’intervento chirurgico alla caviglia destra effettuato ad inizio marzo. Per lui, come per tutti gli altri, tranne i Nazionali che torneranno il 17 luglio, test medici e fisici, con l’ex Barcellona che ha partecipato alle varie attività della giornata senza forzare troppo”.