Argentina, la maglia di Messi esposta al Museo della Fifa

Dopo poco più di sei mesi dalla vittoria della Coppa del Mondo per Lionel Messi arriva un altro, l’ennesimo, attestato di stima per la carriera che ha messo in piedi il fenomeno dell’Inter Miami. Infatti, una delle ultime maglie indossate con la maglia dell’Argentina da Messi è stata esposta al Museo della Fifa.

Tutti gli oggetti della mostra sono stati raccolti dal team del Museo Fifa durante la Coppa del Mondo in Qatar. La mostra è completata da un’illustrazione che mette in luce grandi momenti e protagonisti del torneo. Fra questi oggetti di lusso rientra una maglia di Messi che con l’Argentina ha celebrato una vittoria che alla sua nazione mancava da troppo tempo.