Psg, Hakimi: “Contro il Barcellona per riportare la vittoria a Parigi”

Achraf Hakimi è intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League tra Psg e Barcellona: “Siamo venuti con tanta voglia, la voglia di cambiare quello che è successo all’andata. Veniamo per vincere e riportare la vittoria a Parigi. Ci siamo parlati, ci siamo motivati ​​a vicenda insieme. Vogliamo restare insieme per raggiungere la vittoria. Non ho potuto giocare l’andata. Volevo aiutare la squadra. Abbiamo fatto una bella partita, ma non siamo riusciti a vincere. Domani dovremo dare tutto per ottenere la vittoria. Sento Mbappé molto motivato, come tutta la squadra. È ora di dimostrare che siamo pronti e cambiare il risultato dell’andata“. Sulla situazione di Mbappé: “Non abbiamo parlato molto questa settimana. Lui sa cosa deve fare, sappiamo tutti cosa dobbiamo fare martedì. Veniamo per vincere ed è pronto e noi siamo pronti. Insieme riporteremo la vittoria”. Infine, sul rapporto con Luis Enrique: “Abbiamo lo stesso stile di gioco da quando il mister ha iniziato con noi: vogliamo dominare e creare tante occasioni. Questo cercheremo di fare per portare a casa la vittoria. Le sue idee sono molto chiare e lo vediamo in ogni partita. Luis Enrique cerca di cambiare, di fare movimenti diversi. Personalmente mi trovo in posizioni diverse. È meglio un giocatore versatile. Così puoi aiutare il gruppo in diversi modi“.