Psg, Galtier verso il Bayern: “Donnarumma ha fatto un errore, ma non capiterà più”

“Neymar? Mi dispiace per lui, ma anche per noi, non averlo è un problema e mi sembra incredibile leggere il contrario: abbiamo fatto 17 gol e 11 assist e da quando sono qui si è sempre comportato da grande professionista qual è. Dite che la squadra è più equilibrata senza di lui? Può essere, ma è un vantaggio o perdiamo il vantaggio di avere uno come lui nella fase offensiva?”. Christophe Galtier ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia di Bayern Monaco-Paris Saint Germain, ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Il tecnico dei parigini ha commentato l’infortunio di Neymar, che lo terrà lontano dal campo per il resto della stagione. Un’assenza pesante, che però non può scoraggiare la formazione francese in vista della sfida dell’Allianz Arena: “Abbiamo i nostri difetti, ma li hanno anche gli avversari e lo stesso discorso vale per i punti di forza. Servirà grande attenzione e bisognerà essere audaci in fase di costruzione”.

“Per noi tutte le gare contano, questa è valida per una competizione molto difficile e alla fine ci sarà un vincitore e uno sconfitto, ma noi giochiamo sempre per vincere sapendo che per il club questo è un obiettivo molto importante – ha aggiunto Galtier -. Noi dobbiamo avere un atteggiamento molto più aggressivo, vincente. Se giocheremo con questo stato d’animo avremo la possibilità di qualificarci. Il nostro piano di gioco è chiaro, avremo Mbappé dall’inizio e Kylian rispetto all’andata ci dà maggiore profondità. Vogliamo giocare alti e pressare di più. Sappiamo che affrontiamo una grande squadra, un club che è una grande istituzione, sempre al top per calciatori e allenatori. Giocheremo in uno stadio magnifico, pieno, speriamo di iniziare subito forte per togliere un po’ di entusiasmo all’ambiente. È un privilegio giocare queste partite e faremo di tutto per giocarne altre”.

Poi, su Gigio Donnarumma, bersaglio di alcune critiche: “È un portiere giovane e affidabile, di altissimo livello. Ha fatto un errore sul primo gol del Nantes, ma non dovrebbe capitare più e non va dimenticato che è in grado di essere decisivo nei momenti importanti. Per me è un grande portiere”.