Lazio-Az Alkmaar, Tare rassicura: “Immobile torna in 2-3 settimane, assenze non possono essere alibi”

Igli Tare ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Lazio-Az Alkmaar, andata degli ottavi della Conference League 2022/2023. Il dirigente biancoceleste in particolare ha spiegato la situazione relativa a Ciro Immobile: “Il suo non è un infortunio grave, sarà di nuovo a disposizione tra due o tre settimane – ha affermato Tare – Purtroppo non ha mai sofferto di questi problemi alla caviglia, anche contro il Napoli ha giocato sotto farmaci per sopportare il dolore. Assenze? Non possono essere un alibi, la nostra rosa ci permette di fare molto bene e anche un falso nueve come Felipe Anderson può mettere in difficoltà chiunque.”