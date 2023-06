Psg, l’entourage di Galtier: “Ancora niente rescissione, è davvero stanco”

Il tecnico del Psg, ancora non si sa per quanto, è sempre Christophe Galtier. Accostato a Napoli e Marsiglia, entrambe naufragata, ancora sotto contratto con il Psg, Galtier è quindi ostaggio del suo contratto parigino. Il suo entourage ha così parlato a Le Parisien: “Non c’è fumata bianca (per la risoluzione del contratto in essere, ndr) e non ci sarà finché non lo deciderà il Psg. È davvero stanco, guardate la faccia che aveva quando è arrivato e quella di ora… Per lui è stata una stagione estenuante”.