European Games 2023, Nuoto artistico: Cerruti e Ruggiero seste nei preliminari del duo libero

Sono iniziato a Cracovia, in Polonia, gli European Games 2023 e quindi, è iniziata anche l’avventura dell’Italsincro. In mattinata, nella fase preliminare, è scesa in acqua il duo libero che ha visto in acqua la coppia formata da Linda Cerruti e da Lucrezia Ruggiero. Un duo nuovo, che ha debuttato in ambito internazionale nell’appuntamento di Coppa del Mondo a Markam, in Canada, prevalendo con lo score di 321.2667.

Sulla carta il livello di difficoltà era decisamente superiore al 23.75 riconosciuto, con un 101.0749 negli elementi e un 92.3000 nell’impressione artistica. Sabato 24 giugno, dalle 17.00, le nostre portacolori proveranno a rifarsi, mettendo nel mirino il podio.