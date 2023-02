Psg, ansia per il ginocchio di Mbappè: “Mi fa male”

Il ginocchio di Kylian Mbappè tiene in apprensione il Psg in vista della doppia sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. La partita – 1-1 col Montpellier – del fuoriclasse francese è durata 20′, il tempo di sbagliare anche una nitida occasione da gol. Poi un colpo al ginocchio, che costringerà il giocatore a sottoporsi ad esami: “È stato su un appoggio che mi sono infortunato. Ho troppo dolore”, le parole del calciatore all’uscita dal campo, come hanno mostrato le telecamere di Canal+. Si ferma anche Sergio Ramos: “Si è fatto male all’adduttore. Apparentemente niente di grave”, ha spiegato Galtier nel post gara.