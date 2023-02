Cremonese in semifinale di Coppa Italia come nel 1986/1987: in quella stagione scudetto al Napoli e Mondiale all’Argentina

La Cremonese batte la Roma 2-1 allo stadio Olimpico e centra una storica qualificazione in Coppa Italia 2022/2023. La squadra di Ballardini dopo aver battuto il Napoli riesce a vincere anche contro la squadra di Mourinho avanzando in semifinale dove incontrerà la Fiorentina che ha battuto il Torino 2-1. C’è un dato che ricorre in questa storica giornata per i colori grigiorossi: nella stagione 1986/1987, annata in cui la Cremonese trovò la sua prima e unica qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, l’Argentina vinse il Mondiale e il Napoli lo scudetto. Statistica che per due terzi si è ripetuta in questa stagione, l’ultimo traguardo per confermare il dato è quindi la vittoria del campionato del Napoli, che al momento è saldamente in testa con 13 punti di margine sull’Inter seconda. Solo a fine stagione sapremo se la squadra di Spalletti riuscirà a ripetere il tris di risultati di quel 1986/1987.