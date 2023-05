Procura Antidoping: un anno di squalifica per Ponzio, tre mesi per Sargent Larsen

La Procura Nazionale Antidoping ha comunicato di aver squalificato per un anno il lanciatore del peso italiano Nicholas James Ponzio per la violazione dell’articolo 2.4 del CSA, vale a dire la qualsiasi combinazione di tre mancati controlli antidoping e/o mancate

comunicazioni, con decorrenza della sanzione dal 20/04/2023 e scadenza al 19/04/2024. Inoltre, è stato squalificato per tre mesi il tuffatore Andreas Sargent Larsen per la violazione dell’articolo 2.1 del CSA, la presenza di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers nel campione biologico di un atleta, in questo caso Carboxy-THC, con decorrenza della sanzione dal 12/04/2023 e scadenza all’11/07/2023.