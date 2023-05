Brighton, De Zerbi: “Il prossimo anno saremo pronti a giocare ogni giorno”

L’allenatore del Brighton, Roberto De Zerbi, a poche ore dalla sconfitta subita nel recupero di Premier League 2022/2023 contro il Newcastle, ha spiegato le problematiche incontrate dalla sua squadra: “Col Newcastle abbiamo sofferto molto perchè non siamo abituati a giocare tre gare in una settimana. Ci sono molti giocatori, come Caicedo o Estupinan nel primo tempo, che non hanno giocato bene ma li adoro, devono solo imparare a giocare due partite in quattro giorni. Il prossimo anno saremo migliori, saremo pronti a giocare ogni giorno“.