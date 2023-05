Problemi per l’ex Juventus Douglas Costa: mandato d’arresto dal Brasile

Problemi giudiziare per l’esterno dei Los Angeles Galaxy ed ex Juventus Douglas Costa: per lui è stato decretato l’arresto da parte della Corte di giustizia del Rio Grande do Sul per mancato pagamento del mantenimento dei figli. La sentenza, emessa dall’8° tribunale di Porto Alegre, stabilisce che la reclusione dell’atleta dovrà essere della durata di un anno e potrà essere eseguita da un ufficiale giudiziario o da un ufficiale di polizia, indipendentemente dalla sua posizione attuale. Quindi, il giocatore potrebbe essere portato in qualsiasi carcere. Tramite il suo avvocato, il brasiliano ha confermato che sta cercando di presentare un ricorso per annullare la decisione in tribunale.