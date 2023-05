Marotta su Galliani: “E’ il migliore nello scenario italiano. Contento che tiferà per noi in finale”

Beppe Marotta ha parlato al teatro Manzoni di Milano per la presentazione del libro di Galliani “Le memorie di Adriano G”. L’ad nerazzurro lo ha indicato come “miglior dirigente attualmente presente nello scenario italiano”.“E’ autentica la sua carica e credo che sia un esempio da seguire per i valori che ha rappresentato e rappresenta ed è un esempio per tutti noi. Con lui ho un rapporto di consolidata amicizia e stima, il fatto che venga a Istanbul mi riempie di orgoglio e piacere, viceversa io sono stato a tifare per lui in diverse occasioni e quindi mi fa piacere tifi per noi”.