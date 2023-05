Probabili formazioni Torino-Inter, trentottesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Torino-Inter, match valevole per la trentottesima ed ultima giornata di Serie A 2022/2023. La partita è in programma nella cornice del Giuseppe Meazza e potrà essere seguita in diretta su Dazn, mentre lo streaming sarà affidato a NOW. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. I padroni di casa hanno bisogno di conquistare la vittoria per sperare nel posto Conference League, che eventualmente scalerebbe all’ottavo posto in caso di squalifica UEFA per la Juventus. La formazione ospite, invece, è già certa della Champions e punta ora il secondo posto, c’è però anche da pensare a sabato sera, quando ci sarà proprio la finale europea, contro il Manchester City. Di seguito le possibili scelte di formazione dei due tecnici Ivan Juric e Simone Inzaghi.

TORINO – Con il ritorno di Sanabria, Juric dovrebbe confermare l’attaccante come unica punta con Miranchuke Vlasic a supporto. In difesa confermati Djidji, Schuurs e Buongiorno, sulle fasce Singo e Rodriguez.

INTER – Dzeko con Carboni in attacco? Correa out. Brozovic scalzato da Asllani in cabina di regia con Barella e Gagliardini ai suoi lati. Bellanova e Gosens si candidano per un posto da titolare, attenzione a qualche sorpresa.

Le probabili formazioni di Torino-Inter

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ilic, Ricci, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.

Ballottaggi: Miranchuk 55% – Karamoh 45%

Indisponibili: Radonjic.

Squalificati: –

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Dzeko, Carboni.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Skriniar, Mkhitaryan, Correa.

Squalificati: –