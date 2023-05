Empoli, Vicario: “Mi godo l’ultima partita, poi spero di andare in Nazionale”

“Il mio futuro? Non ho la macchina del tempo. Mi godo l’ultima partita con l’Empoli che va fatta con grande professionalità ed attenzione come abbiamo fatto ieri e spero poi di far parte del gruppo della Nazionale italiana a fine stagione”. Lo ha detto il portiere dell’Empoli, Guglielmo Vicario a margine della cerimonia del premio MCL “Inside the Sport”, in svolgimento questo pomeriggio al Museo del calcio di Coverciano.