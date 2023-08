Probabili formazioni Juventus-Bologna: seconda giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Juventus-Bologna, match della seconda giornata di Serie A 2023/2024 in programma alle 18:30 di domenica 27 agosto. Ritornano all’Allianz Stadium i bianconeri di Massimiliano Allegri, reduci dal netto 0-3 nella prima gara in casa dell’Udinese. Per gli emiliani invece, dopo la difficile sfida del Dall’Ara contro il Milan, altra gara proibitiva, questa volta a Torino contro i bianconeri. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it non vi lascerà soli e vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti di questa gara. Prima però seguiamo la marcia d’avvicinamento con le possibili scelte di formazione di Massimiliano Allegri e Thiago Motta.

JUVENTUS – Chiesa e Vlahovic davanti. Weah e Cambiaso per ormai la gara dell’ex sulle fasce. Locatelli e Rabiot sicuri di una maglia, staffetta invece tra Miretti e Fagioli, col primo favorito sul secondo per via della non ottima forma data dall’infortunio alla spalla.

BOLOGNA – In campo l’11 ideale, con ancora Soumaoro out e Barrow non al meglio. Vedremo se in settimana arriveranno rinforzi per Thiago Motta.

Le probabili formazioni di Juventus-Bologna

Juventus (3-5-2): Szczesny; Alex Sandro, Bremer, Danilo; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic.

Ballottaggi: Miretti 60% – Fagioli 40%; Cambiaso 55% – Kostic 45%.

Indisponibili: De Sciglio.

Squalificati: –

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Dominguez, Moro; Orsolini, Ferguson, Aebischer; Zirkzee.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Soumaoro.

Squalificati: –