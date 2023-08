Probabili formazioni Hellas Verona-Roma: seconda giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Hellas Verona-Roma, match della seconda giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 20:45 di sabato 26 agosto e potrà essere seguita su Dazn in diretta esclusiva. I giallorossi di Josè Mourinho inseguono il successo sul campo dei gialloblù di Marco Baroni che all’esordio hanno battuto l’Empoli in trasferta. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

HELLAS VERONA – Torna Faraoni dalla squalifica e l’esterno si riprende la corsia di destra. Mboula e Ngonge pronti a supporto di Bonazzoli, favorito su Djuric.

ROMA – Dybala e Belotti tornano a disposizione di Mourinho dopo aver scontato lo stop del giudice sportivo. Da valutare le chance di Paredes e Renato Sanches, la sensazione è che entrambi partiranno dalla panchina.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Coppola, Magnani, Cabal; Faraoni, Hongla, Duda, Doig; Mboula, Ngonge; Bonazzoli

Ballottaggi: –

Indisponibili: Lazovic, Duda (in dubbio)

Squalificati: –

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Pellegrini, Cristante, Aouar, Spinazzola; Dybala, Belotti

Ballottaggi: Llorente 55% – Ndicka 45%; Kristensen 55% – Zalewski 45%

Indisponibili: Abraham, Kumbulla

Squalificati: –