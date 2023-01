Probabili formazioni Fiorentina-Sampdoria: ottavi di finale Coppa Italia 2022/2023

Le probabili formazioni di Fiorentina-Sampdoria, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023. Al Franchi i viola cercano il passaggio del turno, ma la squadra di Stankovic sarà un osso duro sicuramente. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Italia 1 oltre che in streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. Nell’ultimo precedente tra le due squadre, la Fiorentina ha vinto fuori casa contro i blucerchiati per 0-2.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Sampdoria

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikone, Jovic, Kouame.

Ballottaggi: Dodò 55% – Venuti 45%, Amrabat 60% – Duncan 40%, Ikone 60% – Saponara 40%.

Indisponibili: Sottil, Mandragora.

Squalificati: –

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Murru, Murillo, Nuytinck, Augello; Leris, Vieira, Rincon; Djuricic; Lammers, Gabbiadini

Ballottaggi: Vieira 55% – Villar 45%

Indisponibili: Quagliarella, Winks, Conti, De Luca, Pussetto.

Squalificati: –