Ex Inter, Miranda si ritira: “È arrivato il momento”

“È arrivato il momento. A tutti coloro che hanno tifato per me vanno i miei ringraziamenti più speciali. Grazie mille, calcio! La storia rimane”. Con questa didascalia ad accompagnare un video, Joao Miranda appende gli scarpini al chiodo e dice addio al calcio giocato. L’ex Inter, che ha passato anche molti anni all’Atletico Madrid, ha concluso la sua carriera giocando con il San Paolo, società con cui aveva giocato da ragazzo prima di fare il grande salto in Europa. Il centrale brasiliano ha compiuto 38 anni lo scorso settembre.