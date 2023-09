Probabili formazioni Fiorentina-Cagliari: settima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Fiorentina-Cagliari, match valido per la settima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 20:45 di lunedì 2 ottobre dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. Di seguito, ecco le possibili scelte dei due allenatori, Vincenzo Italiano e Claudio Ranieri.

FIORENTINA – Nzola o Beltran? Potrebbe spuntarla l’angolano in questo weekend. Da valutare poi Nico Gonzalez, ma l’ex Stoccarda potrebbe recuperare almeno per la panchina. Fuori Dodò, tocca a Kayode.

CAGLIARI – Nel 3-5-2 spazio ad Augello e Nandez sulle fasce. Luvumbo e Petagna pronti in attacco, con Oristanio che partirà con ogni probabilità dalla panchina. Possibile chance da Prati, che potrebbe entrare almeno a gara in corsa.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Cagliari

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Mandragora; Kouame, Bonaventura, Nico Gonzalez; Nzola.

Ballottaggi: Nzola 55% – Beltran 45%

Indisponibili: Barak, Castrovilli, Mina, Dodò, Biraghi

Squalificati: –

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Zappa, Wieteska, Dossena, Obert; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Augello; Petagna, Luvumbo.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Rog, Lapadula.

Squalificati: –