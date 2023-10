Basket, Serie A2 2023/2024: Torino si sbarazza di Latina, ok Fortitudo Bologna e Forlì

Esordio vincente per la Reale Mutua Torino che, nel match valevole per la prima giornata del girone verde del campionato di basket di Serie A2 2023/2023, si sbarazza della Benacquista Assicurazioni Latina mediante il punteggio di 87-71. Nello stesso raggruppamento la Real Sebastiani Rieti batte 67-75 la Moncada Energy Agrigento, mentre Trapani Shark e Luiss Roma firmano i loro colpi in trasferta rispettivamente contro Elachem Vigevano (82-90) e Novipiù Monferrato Basket (78-79).

Per quanto riguarda il girone rosso, invece, arrivano le vittorie di UCC Assigeco Piacenza e Apu Old Wild West Udine, che hanno rispettivamente la meglio nei confronti di RivieraBanca Basket Rimini (86-78) e Nardò Basket (79-84). Inizia con il piede giusto anche la Fortitudo Bologna, che stende l’Umana Chiusi 72-51, mentre Sella Cento cade in casa contro l’Unieuro Forlì 61-78.