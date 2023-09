Probabili formazioni Torino-Verona, settima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Torino-Verona, match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2023/2024.La compagine granata è stata protagonista di un buon avvio di stagione e ora vuole festeggiare un altro successo davanti ai propri tifosi. La formazione ospite, dal suo canto, spera di raccogliere punti da un campo complicato. Fischio d’inizio alle 18:30 di lunedì 2 ottobre allo stadio Olimpico Grande Torino. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Ivan Juric e Marco Baroni.

TORINO – Juric dovrebbe confermare Vlasic e Radonjic sulla trequarti alle spalle di Zapata. Le fasce saranno presidiate ancora da Bellanova e Lazaro, Ilic o Tameze al fianco di Ricci. Schuurs, Sazonov (Buongiorno out) e Rodriguez pronti ad agire nel terzetto difensivo di Juric.

VERONA – Molti dubbi in attacco per Baroni, con Bonazzoli che vuole ancora una maglia da titolare. Ngonge confermatissimo, ballottaggio tra Folorunsho e Mboula.

Le probabili formazioni di Torino-Verona

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Schuurs, Sazonov, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata

Ballottaggi: Tameze 55% – Ilic 45%

Indisponibili: Djidji, Popa, Vojvoda, Buongiorno

Squalificati: –

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Lazovic; Ngonge, Folorunsho; Bonazzoli

Ballottaggi: –

Indisponibili: Henry, Braaf

Squalificati: –