Probabili formazioni Udinese-Sampdoria: trentaquattresima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Udinese-Sampdoria, match della trentaquattresima giornata di Serie A 2022/2023. Il fischio d’inizio della gara è in programma alle 18:30 di lunedì 8 maggio nella cornice della Dacia Arena. A quattro turni dalla fine, le due squadre cercano i tre punti. La Samp, vicina alla retrocessione, spera di chiudere a testa alta un campionato difficile. L’Udinese vuole fare più punti possibile dopo un campionato di luci e ombre, ma che alla fine ha dato l’obiettivo sperato, cioè la salvezza tranquilla. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

UDINESE – Pereyra alle spalle di Beto. Ehizibue e Udogie sulle fasce. Samardzic, Walace e Lovric a centrocampo. Becao, Bijol e Perez i tre di difesa a protezione di Silvestri in porta.

SAMPDORIA – Gabbiadini e Lammers pronti in attacco. Da valutare Leris. Out Djuricic.

Le probabili formazioni di Udinese-Sampdoria

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto

Ballottaggi: –

Indisponibili: Deulofeu, Ebosse, Pafundi, Success

Squalificati: –

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia; Zanoli, Gunter, Murillo; Leris, Winks, Rincon, Augello; Cuisance; Lammers, Gabbiadini.

Ballottaggi: Lammers 55% – Jesè 45%;

Indisponibili: Audero, Conti, De Luca, Djuricic, Léris (in dubbio), Pussetto, Sabiri, Yepes

Squalificati: Amione