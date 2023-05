Previsioni meteo oggi Internazionali Roma 2023: rischio pioggia

In linea teorica quest’oggi dovrebbero partire gli incontri del tabellone principale maschile e condludersi il primo turno femminile degli Internazionali d’Italia. Le condizioni metereologiche rischiano però di complicare quello che è un programma molto ricco, con inizio alle ore 11:00 per poi andare avanti tutta la giornata fino alla sessione serale che dovrebbe vedere in programma prima Fabio Fognini e poi Camila Giorgi. Giornata molto nuvolosa, quella odierna, a Roma, con elevato rischio di pioggia, seppur non in elevate quantità. Ma ovviamente il rischio è che possano esserci tante interruzioni.

INIZIO RINVIATO