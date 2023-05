Day 3 Internazionali d’Italia 2023, la pioggia rinvia le partite: inizio posticipato

Come si sospettava e temeva, arriva la pioggia a disturbare questa terza giornata degli Internazionali d’Italia 2023. L’intensità non è elevata, tanto che gli allenamenti si stanno svolgendo più o meno regolarmente, ma ovviamente giocare gli incontri è tutt’altra cosa. Per questo motivo lo start ufficiale è ufficialmente posticipato. Non si inizia prima delle 11:30. Si prospetta una giornata lunga e con diverse interruzioni.

ORDINE DI GIOCO

AGGIORNAMENTO: Ora quasi non piove, ma l’inizio è stato posticipato alle 12:30.