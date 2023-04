Previsioni meteo Montecarlo per torneo di tennis: rischio pioggia mercoledì e giovedì

Ha preso il via il Masters 1000 di Montecarlo 2023: andiamo a scoprire di seguito le previsioni meteo della settimana del 10-16 aprile nel Principato di Monaco. Buone notizie per gli appassionati di tennis e per gli organizzatori del torneo visto che non sembra esserci traccia di pioggia. Le giornate più soleggiate dovrebbero essere giovedì e domenica, mentre l’unico rischio di precipitazioni c’è tra mercoledì e giovedì. La temperatura invece è fissa tra gli 11 e i 17 gradi, con una leggera flessione nella mattinata di venerdì. Ecco le previsioni meteo del torneo di tennis.

LUNEDÌ 10 APRILE (13°/16°)

MATTINA: Poco nuvoloso

POMERIGGIO: Nubi sparse

MARTEDÌ 11 APRILE (12°/17°)

MATTINA: Nubi sparse

POMERIGGIO: Coperto

Pioggia: 0 mm

MERCOLEDÌ 12 APRILE (12°/17°)

MATTINA: Sereno

POMERIGGIO: Poco nuvoloso

Pioggia: 0.6 mm

GIOVEDÌ 13 APRILE (12°/17°)

MATTINA: Sereno

POMERIGGIO: Sereno

Pioggia: 0.5 mm

VENERDÌ 14 APRILE (9°/16°)

MATTINA: Sereno

POMERIGGIO: Nubi sparse

Pioggia: 0.1 mm

SABATO 15 APRILE (11°/17°)

MATTINA: Nubi sparse

POMERIGGIO: Nubi sparse

Pioggia: 0.1 mm

DOMENICA 16 APRILE (11°/17°)

MATTINA: Sereno

POMERIGGIO: Sereno

Pioggia: 0.1 mm