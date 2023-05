Presidente della Ternana Bandecchi canditato sindaco: comizio allo stadio con Harry Potter e Pikachu

Scene incredibili a Terni dove, il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, candidato sindaco di Alternativa Popolare, ha tenuto il comizion di chiusura allo Stadio Libero Liberati. Tanti i presenti, con Bandecchi accolto anche da fumogeni e con lo stadio che canta “chi non salta un perugino è”.

L’assurdo arriva qui però, sul palco posto sul terreno di gioco, Bandecchi ha portato sul palco dei personaggi di fantasia famosi. Harry Potter, Pikachu, l’Orso Yoghi, e ancora Aragorn e Gandalf direttamente dal Signore degli Anelli. Queste le sue parole e le sue motivazioni: “Porto sul palco dei personaggi internazionali che rimarranno nell’immaginario collettivo, mentre i politici di quindici anni riuscite a ricordarli con difficoltà”.

Stefano Bandecchi, president of Ternana Calcio and candidate for mayor of Terni, concludes his election campaign by bringing onto the stage the silhouettes of Pikachu, Yogi Bear, Harry Potter and characters from The Lord Of The Rings.

No idea why.

