Premier League 2022/2023: si ferma il Newcastle, 2-2 in casa del Leeds

Il Newcastle pareggia 2-2 in casa del Leeds nel match valido per la 35ª giornata di Premier League 2022/2023. Mister Howe può vedere il bicchiere mezzo pieno dopo che i suoi ragazzi sono andati sotto dopo 7 minuti con il gol di Ayling e hanno rischiato di subire il 2-0 su rigore con Bamford, che però si fa ipnotizzare da Pope dal dischetto. Wilson trova la rete dell’1-1 su rigore al 31′ e sigla la doppietta personale sempre dagli 11 metri al 69′. Il Leeds non si perde d’animo e pareggia i conti con Kristensen al 79′. Nel finale Firpo si fa espellere ma i padroni di casa riescono a uscire dal campo con un punto che li porta a -1 dall’Everton a 32 punti momentaneamente salvo. Il Newcastle invece resta terzo a 66 punti con sole tre lunghezze di margine sul Manchester United, che giocherà in casa contro i Wolves.