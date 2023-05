Aston Villa, Martinez: “Vorrei De Paul in questo club”. Oriana Sabatini ‘consiglia’ Dybala e scoppia la polemica

Nel corso del programma tv ‘Behind the game’, prodotto dalla Premier League, il portiere dell’Aston Villa, Emiliano Martinez, ha rivelato di voler portare a Birmingham alcuni suoi connazionali, su tutti Rodrigo De Paul, attualmente all’Atletico Madrid. In trasmissione era presente anche Oriana Sabatini, la fidanzata di Paulo Dybala che, rispondendo all’estremo difensore, ha ‘consigliato’ di portare con sé proprio l’attaccante della Roma. Come prevedibile la battuta della compagna del numero 21 giallorosso non è affatto piaciuta ai tifosi del club capitolino che, attraverso i social, hanno ingiustamente ricoperto di insulti lady Dybala.