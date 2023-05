Prequalificazioni Internazionali d’Italia 2023: wild card a Ocleppo e Napolitano

Julian Ocleppo e Stefano Napolitano sono gli ultimi due beneficiari delle wild card per il tabellone di qualificazione degli Internazionali d’Italia 2023. Nella giornata conclusiva delle prequali maschili sono andati in scena due incontri abbastanza a senso unico. Ocleppo ha continuato ad impressionare come già fatto nei giorni scorsi, dominando con un netto 6-3 6-0 Federico Arnaboldi. Ancora più pesante il risultato del secondo match, che ha visto Napolitano imporsi con un 6-0 6-0 ai danni del 19enne Giorgio Tabacco, il quale ha pagato la fatica accumulata nella vittoria al fotofinish sulla prima testa di serie Giovanni Fonio dopo una dura lotta. Come anticipato ieri, non ci sarà bisogno di giocare la finale, dato che l’ingresso diretto in tabellone di Francesco Maestrelli ha liberato un invito, permettendo ad entrambi di accedere al torneo ‘ufficiale’.

La finale del torneo femminile vedrà invece protagoniste la prima favorita del tabellone Dalila Spiteri e la sorprendente Jessica Bertoldo. Vittoria netta per la numero uno del seeding, che con lo score di 6-2 6-1 ha posto fine alla corsa della giovane Georgia Pedone. Per Bertoldo, invece, una battaglia vinta per 2-6 6-2 7-6(6) su Melania Delai, riuscendo a recuperare per due volte un break di svantaggio nel corso della terza e decisiva frazione.