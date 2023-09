Preolimpico volley femminile 2023, la Polonia trova conferme a Lodz: Corea del Sud battuta 3-1

La Polonia batte la Corea del Sud 3-1 (25-22, 24-26, 25-21, 25-9) nella Pool C del torneo di qualificazione olimpica di volley femminile. All’Atlas Arena di Lodz arriva la seconda vittoria per le padrone di casa, mentre per la Corea è il secondo ko dopo il 3-0 rifilato dalle azzurre ieri. Pronti, via e subito gran primo tempo di Pacak. Poi Lukasik regala un margine di +5. La Polonia non è esente da errori in ricezione, ma è più efficace a muro e in attacco, anche se la Corea prova a rimanere aggrappata al set annullando un set point sul 24-21. Non basta e un pallonetto di Lukasik regala il primo parziale alle padrone di casa. Tutt’altra storia nel secondo set. Sul 21-19 per la Polonia, la Corea inanella una serie di 5 punti consecutivi. E Pyo e compagne riescono successivamente a chiudere 26-24. Nel terzo set l’equilibrio resiste fino al 15-15, ma a quel punto la Polonia sale in cattedra e trova il 25-21. Non c’è storia invece nel terzo set. La Corea non tocca nemmeno la doppia cifra. Sul 18-9 Fedusio arriva al servizio e la Polonia non si ferma più fino al 25-9.