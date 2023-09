F1 Gp Singapore, Perez: “Giornata no, la Safety Car è arrivata al momento sbagliato”

Sergio Perez conclude in ottava posizione il Gran Premio di Singapore 2023. Partito come tredicesimo, il pilota della Red Bull ha fatto tanta fatica a rimontare, soprattutto sfavorito dal timing della Safety Car. “Non è stata una grande giornata e ce lo aspettavamo. Sembrava che niente funzionasse, siamo stati in difficoltà per tutta la gara. Poi è arrivata la Safety Car nel momento sbagliato, penso che proprio non era la nostra giornata”. Il messicano ha poi proseguito: “Nel prossimo weekend bisognerà tornare ad essere quelli di sempre. Questa settimana i problemi erano legati anche al circuito, dobbiamo pensare già al prossimo”.