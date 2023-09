Premio Granillo consegnato a Evelina Christillin

A Reggio Calabria è andata in scena la quinta edizione del “Premio Oreste Granillo OSC Innovation”, la kermesse voluta ed ideata dal giornalista Maurizio Insardà, intitolata all’indimenticato sindaco della città e storico presidente della Reggina. La premiazione, alla quale ha assistito anche Maria Stella Granillo, figlia di Oreste, è stata preceduta da un dibattito che ha visto protagonisti, Italo Cucci, attuale direttore editoriale dell’Agenzia di Stampa Italpress, la giornalista di Mediaset Monica Bertini e l’ospite d’eccezione, Evelina Christillin, componente del Consiglio Fifa. A lei uno dei due premi di serata: “Ringrazio Italo Cucci e Monica Bertini per la loro presenza e ringrazio anche Maurizio Insardà che ogni anno organizza questo evento in memoria del mio papà Oreste di cui sono orgogliosa, che è un mito, è stato un mito e per me lo saprà per sempre”.

L’altro premio è andato Pino Benedetto, ex presidente della Reggina, che si è soffermato sul momento molto delicato che sta attraversando la squadra amaranto. “Non posso dimenticare il momento terribile che la mia Reggina sta vivendo – le sue parole – non voglio dimenticarlo, mi auguro che la Commissione comunale che determinerà il prossimo Consiglio della Reggina sia attenta sotto tutti i profili e riesca ad avere la fortuna di Pino Mallamo e del gruppo dei politici dell’86, quando possò il testimone a noi, portando un po’ di pulizia e di decoro alla città”.