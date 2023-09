Macedonia-Italia in tv: data, orario, canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Macedonia e Italia, valida per le qualificazioni agli Europei 2024. L’attesa è certamente tanta per gli Azzurri che iniziano un nuovo ciclo sotto le direttive del nuovo commissario tecnico Luciano Spalletti. La Nazionale non può permettersi passi falsi in questo Gruppo C di qualificazione e deve necessariamente vincere per restare attaccata al treno che porta poi ai prossimi Europei. La sfida è in programma sabato 9 settembre alle 20:45 a Skopje. Diretta su Rai 1 e in streaming su Raiplay.