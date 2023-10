Il Premio ‘Costruiamo Gentilezza’ nello sport va all’Università: la presentazione a Udine

È sbarcato all’università il Premio “Costruiamo Gentilezza” nato dall’idea della giornalista fiorentina, Gaia Simonetti, in sinergia con Ussi, Ussi Toscana e l’Associazione Cor et Amor. Nella giornata odierna è stato infatti presentato come case history sulla comunicazione al Master di Amministrazione delle Imprese Sportive dell’Università di Udine coordinato dalla Prof.ssa Michela Mason. Tale Master ha ricevuto il patrocinio del CONI (Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia) e FIGC (Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia), e può vantare come partner l’Udinese Calcio e l’Istituto di Credito Sportivo.

L’obiettivo è quello di creare figure professionali qualificate che, grazie a competenze trasversali in vari ambiti come quello economico, gestionale, finanziario o giuridico, possano occupare posizioni apicali nell’ambito dello sport business. Il Premio, che ha preso ispirazione dallo splendido gesto del portiere Guglielmo Vicario, che ha ospitato una famiglia fuggita dalla guerra in Ucraina, è stato presentato da Gaia Simonetti e Silvia Sardi, giornalista e Manager Sportiva di Ones Media House e Onesporter.