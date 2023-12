Premier Padel, la nuova stagione partirà il 26 febbraio da Riyadh

Prenderà il via a Riyadh, il 26 febbraio 2024, la nuova stagione di Premier Padel, circuito professionistico lanciato nel 2022 e che per la prima volta si concluderà con le Finals, in programma a Barcellona a dicembre. Il calendario prevede 25 tornei in 18 Paesi di cinque continenti, dal Riyadh P1, che si svolgerà nell’ambito della Saudi Arabia’s Riyadh Season, sarà seguito dal Qatar Major. Il tour si sposterà in Messico e Venezuela in Sud America prima di arrivare a Bruxelles e Andalusia in aprile e maggio.

Poi ancora Sud America – con la prima visita del Premier Padel in Paraguay e Cile – ed Europa in giugno e luglio, prima di una pausa di metà stagione in agosto. La stagione riprende in Europa e nel Medio Oriente – con nuove sedi Rotterdam, Dusseldorf, Svezia, Dubai e Kuwait City, con tornei previsti in nuove località, prima che il Milano P1 chiuda la parte principale della stagione. A Barcellona, dal 18 al 22 dicembre, le coppie meglio classificate si contenderanno il trofeo finale.

“Siamo lieti di annunciare il calendario 2024. Quest’anno sarà la prima stagione del nuovo tour unificato Premier Padel, che porterà questo sport a un livello superiore, sia per i giocatori sia per l’intero sistema del padel – commenta il presidente di Premier Padel, Nasser Al-Khelaïfi -. Il 2024 sarà un anno di riferimento”. “Alla Federazione internazionale siamo orgogliosi di costruire un futuro fantastico per il nostro sport, con i giocatori al centro dell’organizzazione del tour – le parole del presidente della Fip, Luigi Carraro -. Con le federazioni nazionali siamo lieti di vedere questo sport aumentare il pubblico e i partecipanti in tutto il mondo”.