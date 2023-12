Beach volley, test per Lupo e Rossi al Coni: “Stiamo migliorando, obiettivo Parigi 2024”

Il sogno resta quello di volare alle Olimpiadi 2024, anche se al momento è dura, ma Daniele Lupo ed Enrico Rossi non mollano di certo. La nuova coppia del beach volley, ma con due fuoriclasse espertissimi, si è presentata quest’oggi all’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni per una batteria di test neuromuscolari e funzionali, atti alla valutazione della forza degli arti, step fondamentale in questa fase di preparazione, che proseguirà sino alla fine di gennaio.

“Stiamo bene. In questo periodo ci stiamo allenando e stiamo provando cose nuove – ha spiegato Lupo – Da una decina di giorni abbiamo iniziato la preparazione invernale insieme: siamo contenti di come stiamo lavorando e siamo quasi pronti per la prima parte di stagione. Sarà un’avventura”. “Siamo una coppia nuova, giochiamo insieme da circa un anno – ha aggiunto Rossi – Abbiamo bisogno di tempo per trovare intesa e automatismi. Ho notato grandi miglioramenti negli ultimi due mesi: siamo sulla strada giusta. Lavoriamo con l’obiettivo di qualificarci ai Giochi e di essere competitivi. La strada è lunga: daremo il massimo per riuscirci”. Per i due, però, non sarà facile: sono sì trentaduesimi nel ranking, ma hanno davanti Ranghieri-Carambula (decimi) e Cottafava-Nicolai (sesti), con il numero massimo di coppie per nazione ai Giochi fissato a due. La speranza è accesa fino al 10 giugno 2024, data di chiusura del ranking.