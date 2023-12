Hulk papà per la quinta volta. È il secondo figlio con Camila Angelo, la nipote della sua ex moglie

Hulk è pronto a diventare di nuovo papà. Quinto figlio per l’attaccante brasiliano, il secondo con la sua attuale moglie Camila Angelo, con i due che sono protagonisti da un po’ di anni di una vicenda familiare a dir poco particolare. La donna è infatti nipote della prima moglie di Hulk, Iran Angelo, dalla quale l’ex centravanti della Nazionale verdeoro aveva avuto i primi tre figli. “Vi ringrazio per gli innumerevoli messaggi sulla gravidanza di mia moglie. Un altro figlio, un’altra benedizione che Dio mi ha dato. Sono molto grato a Dio”, ha scritto Hulk sui social network, postando una foto in cui insieme alla moglie mostra ai follower l’ecografia del nascituro.