Rebecca Welch sarà la prima donna ad arbitrare una partita di Premier League. Si tratta della gara tra Fulham e Burnley, che si terrà il 23 dicembre in occasione della diciottesima giornata di campionato. La Welch nel 2021 è diventata la prima donna ad arbitrare in Football League e successivamente ha ottenuto lo stesso primato in Championship e FA Cup.