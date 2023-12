Biathlon, risultati e classifica della sprint femminile di Lenzerheide 2023: vince Braisaz, Vittozzi terza

Una straordinaria Justine Braisaz-Bouchet vince la sprint femminile di Hochfilzen 2023, prima gara individuale della terza tappa di Coppa del Mondo di biathlon. Sulla distanza dei 12.5 km la francese non commette errori e sugli sci come di consueto vola, andandosi a prendere il successo. Seconda è Ingrid Landmark Tandrevold che protegge il pettorale giallo, terza Lisa Vittozzi, fantastica nell’ultimo giro dopo il 10/10.

Al primo poligono Braisaz precede tutti con un ottimo shooting time e la solita velocità sugli sci: 7.8″ dalla norvegese Tandrevold. Terza Vittozzi a +8.6, quarta Brorsson a 12.5″, quinta Arnekleiv a 15.1″. Passler e Comola senza errori rispettivamente 23esima e 25esima, Wierer con un errore 46esima.

Al secondo poligono Braisaz non sbaglia e si aggiudica gioco, partita ed incontro. A 12.2″ resiste Tandrevold, a 19.0″ Vittozzi. Quarta Simon con il 9/10 a 36.9″, quinta a 40.2″ Skogan.

Al traguardo vince Justine Braisaz-Bouchet con 22’13″0, seconda Tandrevold che nel terzo giro rimane sul tempo della francese, +12.2″. Terza Lisa Vittozzi a 17.2″ con il secondo tempo sugli sci nel terzo giro, dietro solo a Lampic. Quarta una buona Simon con un’errore a terra, quinta Elvira Oeberg, +52″ e non parsa troppo in forma sugli sci, probabilmente per gli scarsi materiali svedesi oggi.

Per l’Italia, Dorothea Wierer chiude la gara con due errori in 32esima posizione a +2’22″4. Una buona Rebecca Passler chiude con due errori in piedi in 36esima posizione. Si qualificano Trabucchi e Comola all’inseguimento, rispettivamente 52esima e 55esima.

Sono arrivate le parole di Vitozzi: “E’ stata una gara dura perchè la pista non era facile, però ho cercato di interpretarla bene, gestendo nel migliore dei modi la situazione dal primo all’ultimo giro. Il poligono invece mi è sembrato facile, non c’era vento e sono riuscita a controllare meglio i tempi di tiro”.

RISULTATI INSEGUIMENTO HOCHFILZEN

Justine Braisaz-Bouchet (FRA) 22’13″0 Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) +12″5 Lisa Vittozzi (ITA) +17″2 Julia Simon (FRA) +39″7 Elvira Oeberg (SWE) 52″0 Marit Ishol Skogan (NOR) +55″7 Franziska Preuss (GER) +59″5 Irwin Deedra (USA) +1’12″6 Vobornikova Tereza (CZE) +1’23″1 Juni Arnekleiv (NOR) +1’26″1

32. Dorothea Wierer (ITA) +2’22″4

30. Rebecca Passler (ITA) +2’33″2

52. Beatrice Trabucchi (ITA) +3’06″3

55. Samuela Comola (ITA) +3’17″4