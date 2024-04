Premier League: l’Arsenal cala la manita contro il Chelsea

L’Arsenal vince contro il Chelsea per 5-0. La formazione capolista della Premier League si impone durante il match valido per il 29esimo turno del campionato britannico. A sbloccare il risultato è Trossard, che sbaraglia la difesa dei Blue dopo appena quattro minuti in campo. I minuti rimanenti del primo tempo non regalano altre reti e le due squadre vanno a riposo sull’1-0. Gli equilibri cambiano però nella seconda metà, con White che trova il 2-0 al 52′ ed è seguito a ruota da Havertz, che al minuto 57 segna. Entrambi i giocatori firmano poi una doppietta: Havertz trova nuovamente lo specchio della porta al 65′, White al 70′. Il triplice fischio dell’arbitro fa terminare la partita per 5-0. Un ottimo risultato per i padroni di casa, che lottano serratamente per il titolo di campioni di Inghilterra, mentre il Chelsea fa uno sconsolato ritorno dalla trasferta.