Premier League 2023/24: vittoria col minimo sforzo per il Manchester United, 0-1 contro il Burnley

Vittoria di misura per il Manchester United in casa del Burnley: 0-1. Nel posticipo di Premier League, i Red Devils riescono col minimo sforzo a portare a casa i 3 punti. A decidere l’incontro è, al minuto 45′, Bruno Fernandes, su assist di Jonny Evans. Uomini di Ten Hag che quindi salgono all’ottavo posto, con 9 punti, ma con una gara in meno rispetto a tutte le squadre davanti. Burnley invece ultimissimo, ad un solo punto.