Lazio fermata dal Monza, fischi dell’Olimpico per i biancocelesti di Sarri

La Lazio si ferma ancora e lo fa in casa contro un ottimo Monza. All’Olimpico finisce 1-1 con le reti di Immobile su rigore e di Gagliardini nel primo tempo. Seconda frazione con la squadra di Palladino vicina più volte al vantaggio, ma poco cinica sotto porta. Il risultato è la quarta partita su cinque senza vittorie per la Lazio, che è a soli 4 punti in classifica. L’unica vittoria è quella del Maradona contro il Napoli per 2-1. Tre le sconfitte con Lecce, Genoa e Juventus. I giocatori biancocelesti sono stati fischiati dai tifosi al termine del match con il Monza. E’ il peggior avvio nella storia della Lazio nell’era dei tre punti insieme alla stagione 2001/2002. Urge una reazione alla squadra di Sarri, che nell’infrasettimanale sarà impegnata contro l’ostico Torino prima della sfida a San Siro contro il Milan di sabato prossimo alle 18.