Premier League 2023/2024: il Liverpool strapazza il Chelsea, ok Manchester City e Tottenham

Prosegue il turno infrasettimanale della Premier League tra gol, spettacolo e poche sorprese. Il Liverpool di Jurgen Klopp strapazza il Chelsea di Mauricio Pochettino per 4-1 e rimane in testa al campionato. Il Manchester City di Pep Guardiola però rimane a contatto, batte il Burnley 3-1 e si porta a -5 dalla capolista ma con una partita ancora da recuperare. Bella rimonta anche per il Tottenham che supera il Brentford per 3-2.

Ad Anfield Road partita dominata in lungo e in largo dai ragazzi di Jurgen Klopp che sbloccano la partita dopo ventitré minuti grazie al gol di Diogo Jota su assist di Bradley. Proprio quest’ultimo, qualche minuto più tardi, si rende protagonista del gol del raddoppio dei padroni di casa. Il Chelsea è totalmente alle corde, Darwin Nunez però prende il palo dagli undici metri e fallisce il calcio di rigore. Lo stesso attaccante uruguaiano chiuderà la partita con ben quattro legni colpiti (due pali e due traverse) firmando il record di sempre in una partita di Premier League. Il Liverpool comunque non si ferma e sigla il 3-0 con Szozboszlai, i ragazzi di Pochettino provano a riaprire la partita con Nkunku ma è solamente un fuoco di paglia. Nel finale infatti Luis Diaz segna il definitivo 4-1. Reds ancora capolisti.

I ragazzi di Pep Guardiola chiudono già la pratica nel primo tempo grazie alla doppietta di Julian Alvarez, ventiquattro anni oggi: l’attaccante argentino prima stacca di testa e da due passi fa 1-0. Poi sfrutta alla perfezione uno schema su calcio di punizione con De Bruyne che fa finta di tirare e lo serve dentro l’area di rigore, Julian sorprende tutti e fa 2-0. Ad inizio ripresa Rodri chiude i conti sul 3-0, nel finale gloria personale per Al Dakhil che mette a segno il definitivo 3-1.

Gol e spettacolo tra Tottenham e Brentford con gli ospiti che partono meglio e sbloccano il risultato nel primo tempo grazie a Maupay che dopo quindici minuti fa 0-1. Nella ripresa però, in otto minuti, cambia tutto: al 48′ Udogie fa 1-1, un giro di lancetta più tardi Johnson sigla il gol del 2-1 e del sorpasso. E al 56′ Richarlison manda in delirio il pubblico di casa con il 3-1. Gli ospiti però non si arrendono e con Toney riaprono la partita, ma ormai è troppo tardi.