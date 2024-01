Highlights Panathinaikos-Olimpia Milano 79-62, Eurolega 2023/2024 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 24

Il video con gli highlights di Panathinaikos-Olimpia Milano, sfida valida per la 24^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Non c’è partita ad Atene, con i greci che sin dai primissimi minuti si portano avanti nel punteggio e non si voltano più indietro nonostante una brutta prestazione al tiro di Kendrick Nunn. Mirotic fornisce buoni segnali a coach Messina, ma l’Olimpia si arrende nettamente per 79-62.