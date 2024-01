Judo, Grand Slam Parigi 2024: 22 azzurri in gara e a caccia di punti per il ranking olimpico

A Parigi si inizia ad entrare nello spirito olimpico ed è ciò che dovranno fare anche i judoka impegnati all’Accor Arena della Capitale francese in vista del primo Grand Slam stagionale. Si gareggia dal 2 al 4 febbraio in una competizione molto importante ai fini della qualificazione ai Giochi del 2024, in virtù di un massimo di 1000 punti in palio per il ranking olimpico, in ognuna delle categorie di peso in gara. Sono 22 gli azzurri in gara, 12 uomini e 10 donne: Assunta Scutto, Francesca Milani (-48 kg), Kenya Perna, Odette Giuffrida (-52 kg), Veronica Toniolo (-57 kg), Agnese Zucco, Nadia Simeoli (-63 kg), Raffella Lelia Ciano (-70 kg), Alice Bellandi, Giorgia Stangherlin (-78 kg), Asya Tavano, Erica Simonetti (+78 kg), Simone Aversa (-60 kg), Fabio Basile (-66 kg), Manuel Lombardo, Gabriele Sulli (-73 kg), Antonio Esposito, Giacomo Gamba (-81 kg), Christian Parlati (-90 kg), Jean Carletti, Nicholas Mungai (-100 kg) e Kwadjo Anani (+100 kg).

“La squadra è in partenza per il primo grande appuntamento di questo ultimo semestre olimpico– ha detto Francesco Bruyere, responsabile tecnico della Nazionale femminile- Parigi è sicuramente la gara regina per livello, pubblico e organizzazione, per questo abbiamo scelto di partecipare. Dobbiamo iniziare a rompere il ghiaccio e a percepire l’atmosfera a cinque cerchi”.